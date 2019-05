Nella giornata di ieri, vigilia di Barcellona-Getafe, Ernesto Valverde è tornato a parlare in conferenza stampa e, ovviamente, tante sono state le domande sul futuro dopo l'inattesa eliminazione dalla Champions League con il rimontone del Liverpool. "Ho le forze per proseguire", ha detto l'allenatore del Barça ed è proprio questo virgolettato il titolo d'apertura di Mundo Deportivo, che sottolinea come il tecnico non si senta in bilico: pare deciso a restare.