Il Barcellona vince 2-0 a Madrid, sul campo del Getafe, grazie alle reti di Luis Suarez e Junior Firpo. Due realizzazioni che "Restituiscono la faccia" ai blaugrana, come titola in prima pagina Mundo Deportivo. La formazione di Ernesto Valverde, era attardata in classifica, mentre ora è appena un punto dietro all'Atletico Madrid e due al Real capolista.