Barça, Mundo Deportivo in prima: "Ter Stegen, il Messi coi guanti"

"Ter Stegen Messi con guantes", titola il quotidiano iberico Mundo Deportivo. Nel pezzo si legge di come l'altro 'supercrack' del Barça, oltre a Messi, abbia i guanti e giochi in porta. Il tedesco, che ha parlato al quotidiano in una lunga intervista, vuole provare a vincere tutto e racconta dettagli della sua vita privata.