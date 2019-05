Barça, Mundo Deportivo intervista Serrat: "Messi ci rende orgogliosi"

Joan Manuel Serrat è un cantautore spagnolo, una delle più importanti figure della canzone moderna da quelle parti. Catalano, nativo di Barcellona, super-tifoso blaugrana. E infatti l'edizione odierna di Mundo Deportivo propone un'intervista all'artista: "Messi ci fa sentire orgogliosi".

Campo e mercato - Intanto alle 20.45 il Barça scenderà in campo contro il Celta Vigo, per la prima volta in campionato con il titolo già in tasca aritmeticamente. "Passaggio di rotazioni", scrive il quotidiano, che si occupa poi anche di mercato: "Lacazette, altra opzione per l'attacco".