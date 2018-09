Barca, il Cucho Hernandez poteva essere tuo: troppi 25 milioni

© foto di J.M.Colomo

Al Cucho sono bastati due minuti per fare gol al Barcellona, in una partita comunque non certo positivo per il suo Huesca (che contro i blaugrana ha perso 8-2). Juan Camilo Hernández, però, avrebbe potuto vivere la sfida dall'altra parte: secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il Barcellona in estate ha chiesto al Watford il giovane attaccante colombiano. La richiesta della famiglia Pozzo è stata però giudicata troppo alta: ben 25 milioni di euro, per un classe '99 che l'anno scorso ha segnato, sempre con l'Huesca, 16 gol in 35 apparizioni in Segunda Division. Di lì, niente Barcellona e nuovo prestito al club oscense.