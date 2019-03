Da una parte De Jong, dall'altra De Ligt. L'edizione odierna del Mundo Deportivo dedica la copertina ai due talenti dell'Ajax, reduci entrambi dalla clamorosa vittoria in Champions League contro il Real Madrid. La stampa mondiale - si legge - nelle ultime ore ha celebrato la prestazione del centrocampista al Bernabeu che ha già firmato per il Barcellona e arriverà in blaugrana questa estate. De Ligt, difensore che piace anche alla Juventus, è invece ritenuto un giusto innesto per la rosa del Barça, col presidente Bartomeu che ammesso di avere il suo nome "in agenda"...