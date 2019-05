Barça, in bilico la posizione di Valverde. Idea Koeman, ten Hag alternativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona, dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions contro il Liverpool, non è più così sicuro. E in caso di addio dell'ex Athletic, secondo El Chiringuito, il primo nome per la sostituzione è quello di Ronald Koeman, attuale ct dell'Olanda. In secondo piano c'è il nome di Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax rivelazione della stagione europea.