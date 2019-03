Barça, in estate rivoluzione difesa: addio a Murillo, Todibo in prestito

L'edizione odierna di Sport fa il punto sul futuro della difesa del Barcellona. L'obiettivo è quello di avere quattro centrali: Lenglet, Umtiti, Piqué e prendere De Ligt dall'Ajax. Cessioni in vista, dunque: una sarà quella di Murillo, che ha giocato solo tre partite e che non sarà riscattato dal Valencia. Poi Vermaelen, che sarà liberato visto che è in scadenza di contratto. In rosa ci sarà pure Todibo ma c'è anche la possibilità che venga prestato a giugno. Tra i canteranos c'è Chumi, che potrebbe fare il quinto centrale.