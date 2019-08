Barça in pressing per Neymar, il PSG vuole cash. Real Madrid guardingo

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

El Chiringuito TV fornisce aggiornamenti sul grande caso di mercato oggi aperto, quello legato alla sempre più possibile dipartita di Neymar dal Paris Saint-Germain. In mattinata il Barcellona ha operato nuovi contatti, ma ancora permane distanza sulla formula: i blaugrana offrono contropartite tecniche, in primis Coutinho, ma da Parigi rispondono che vogliono una cospicua quota di denaro liquido, anche e soprattutto per rientrare del corposo investimento operato per avere il brasiliano. Sullo sfondo permane il Real Madrid, che però da parte sua ancora deve riuscire a liberarsi di vari esuberi, tra tutti quelli di due calciatori seguiti da club italiani come James Rodriguez (su cui c'è il Napoli) e Mariano Diaz (Roma), oltre che di un altro tormentone di questa estate, chiamato Gareth Bale. Da parte dei Blancos la speranza è di poter arrivare alle ultime ore di mercato per riuscire a sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Ma per il momento sembra decisamente più avanti il Barcellona.