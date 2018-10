Barça, infortunio al bicipite femorale per Vermaelen: out 6 settimane

© foto di Federico De Luca

I test effettuati in mattinata hanno confermato l'infortunio al bicipite femorale destro per il difensore del Barcellona Thomas Vermaelen, che resterà fuori per 6 settimane. Il problema è stato accusato venerdì, durante il match tra Belgio e Svizzera. Vermaelen salterà la sfida dei Diavoli Rossi contro l'Olanda e anche le prossime partite dei catalani.