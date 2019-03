Barça, Jordi Alba: "Vorrei che Messi rimanesse con me fino al 2024"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono nel momento migliore della mia carriera e voglio continuare a vincere". Jordi Alba, terzino del Barcellona che quest'oggi in conferenza stampa ha commentato il rinnovo del contratto fino al 2024, s'è detto molto soddisfatto dell'accordo sottoscritto da pochi giorni: "Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Barcellona, anche quando era al Valencia speravo in un'offerta di questo club e sono molto felice di aver sottoscritto un nuovo accordo per altri 5 anni. Vorrei - ha dichiarato - che Messi rimanesse con me fino al 2024".