Barça, l’agente di Coutinho: "United gran club, trattativa impossibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, può lasciare i blaugrana in questa sessione di mercato. Kia Joorabchian, rappresentante del giocatore, è intervenuto ai microfoni di talkSport: la cessione non è stata esclusa, ma l'agente ha allontanato le voci di mercato riguardanti lo United: "È un gran club, ho dei giocatori lì e ho il massimo rispetto, però per Coutinho sarà difficile, quasi impossibile".