Barça, l'attaccante Pépé può arrivare già a gennaio

© foto di J.M.Colomo

Nicolas Pépé (23) è un obiettivo del Barcellona per il mese di gennaio. L'attaccante classe '95 gioca dall'estate del 2017 al Lille ma è pronto al salto in un top club. Mundo Deportivo fa sapere che il Barça è pronto ad acquistare il calciatore già tra quattro mesi, portandolo subito in Catalogna. Non è esclusa, però, la soluzione legata all'acquisto con un prestito al Lille fino al prossimo giugno. Nato in Francia, Pépé ha vestito la maglia della Nazionale ivoriana già in nove occasioni.