Barça, l'ex presidente Laporta: "I tifosi non vogliono Griezmann"

© foto di Giacomo Morini

L'ex presidente del Barcellona Joan Laporta, ha parlato del possibile acquisto da parte dei catalani dell'attaccante in uscita dall'Atletico Madrid Antoine Griezmann: "Penso che la maggior parte dei tifosi non lo vogliano. Poi penso che il suo prezzo sia esagerato e che ci sono alcuni calciatori più giovani e promettenti che potrebbero fare le stesse cose del francese per un prezzo inferiore. Chiaro, se arriverà lo sosterrò come tutti i calciatori che sono arrivati in blaugrana, ma non penso che sia un acquisto utile".