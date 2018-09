© foto di J.M.Colomo

Acquisto a dir poco curioso per il Barcellona. Come informa TV3, i blaugrana hanno infatti tesserato un... presentatore televisivo: Jerome Bigot di beIN Sports. Ex portiere della quarta divisione francese, Bigot è stato voluto a tutti i costi dal nuovo dirigente Eric Abidal e svolgerà il ruolo di osservatore del club culé in Francia, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca.