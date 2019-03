Barça, le ultime verso il Lione: tridente guidato da Messi, c'è Coutinho

© foto di J.M.Colomo

Questa, secondo il Mundo Deportivo, la formazione del Barcellona che stasera sfiderà il Lione alle 21:00 agli ottavi di Champions. Classico 4-3-3 con Suarez al centro del tridente con Coutinho e Messi. Assenti Rafinha e Vermaelen oltre a Todibo, non in lista. Panchina per Dembelé, mediana con Arthur, Busquets e Rakitic.