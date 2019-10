Barça, Lenglet dopo il 5-1 al Valladolid: "Così ci siamo tranquillizzati"

© foto di PhotoViews

Il difensore del Barcellona Clement Lenglet, a segno ieri nel successo per 5-1 contro il Valladolid, ha commentato così in zona mista la vittoria e il provvisorio ritorno in vetta alla classifica dei blaugrana: "Abbiamo fatto una buona partita, non è facile segnare tante reti contro il Valladolid. Avevamo bisogno di un risultato così per restare tranquilli. Sono contento naturalmente anche per il mio gol". Lo riporta Sport.