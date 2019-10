© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona ha comunicato che Victor Valdés, allenatore della Juvenil A non sarà presente per la sfida di oggi contro il Nastic Tarragona. E che la prossima settimana è previsto un incontro con la dirigenza circa il suo futuro nella squadra. Secondo quanto riportato da Calalunya Radio le motivazioni riguardano un forte alterco con Patrick Kluivert, direttore sportivo delle giovanili del club, dopo il ko della sua squadra in Youth League contro l'Inter. Risultato che non è stato altro che la goccia finale. Gli attriti, difatti, esistono da tempo sopratutto per la scelta di Valdés, 37 anni, di non conformarsi alle linee guida del club, che vede tutte le sue squadre giocare con il modulo 4-3-3. L'ex portiere invece attua un 4-4-2 difendendo la sua scelta con le seguenti dichiarazioni: "La squadra la faccio io".