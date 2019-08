© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato al termine della sfida di questa notte contro il Napoli: "Ho finito la partita che ero molto stanco, ma voglio prendere subito il ritmo partita per essere pronto per la Liga. Griezmann? Era la seconda partita che giocavamo insieme, ma è solo l'inizio. E' un grande giocatore, non è al Barça per caso, ma ovviamente gli servirà tempo per adattarsi alla filosofia blaugrana. Neymar? Posso solo dire che è uno dei migliori al mondo".