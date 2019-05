© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono bastati pochi mesi, al Barcellona, per bocciare Malcom. Il brasiliano classe '97 interessa in Inghilterra, Germania e Italia, ma al momento - fa sapere Sport.es - sembra esserci il Tottenham in vantaggio rispetto alle rivali nella corsa all'ex Bordeaux. Acquistato per 40 milioni di euro, i catalani vogliono cedere il calciatore a titolo definitivo per la stessa cifra.

Non solo gli spurs. La soluzione Tottenham potrebbe intrigare, non poco, Malcom che però riceverà a breve altre due richieste importanti. L'Arsenal sta preparando l'offerta da presentare alla dirigenza del Barça, così come il Borussia Dortmund. A quel punto, saranno il Barcellona e il calciatore a decidere quale proposta accettare.