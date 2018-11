Barça, Malcom: "Che emozione il gol all'Inter. Spero mi dia più spazio"

"Non ho pianto, ma ero molto emozionato". Così l'esterno brasiliano Malcom ha raccontato ai microfoni di Catalunya Radio il suo primo gol con la maglia del Barcellona, al Meazza contro l'Inter. "Non so se il gol mi farà avere più minuti a disposizione, lo deve decidere il mister se devo avere più spazio. Valverde mi dice che devo migliorare difensivamente. Ha la sua opinione e devo aspettare con pazienza. Credo che lottando farò molto bene nel Barcellona. Il gol a San Siro è stato indimenticabile. Qui tutti mi aiutano molto, mi dicono di avere pazienza, mi danno conforto. Sono molto tranquillo per i compagni che ho, non ho bisogno di nulla. Mi hanno accolto molto bene e mi aiutano ogni giorno, dandomi supporto, dicendomi che questo è solo l'inizio e che devo lavorare perché questo è il Barcellona e io ho molta qualità. Il gruppo è unito e questo è fondamentale, la felicità di uno è quella di tutti".