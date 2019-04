Barça-Man United, le formazioni: c'è Coutinho. Solskjaer senza Lukaku

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ernesto Valverde lascia fuori Ousmane Dembele in favore di Coutinho. Il brasiliano sarà titolare nel tridente blaugrana, mentre in difesa, sulla destra, ci sarà Sergi Roberto e non Semedo (diffidato). Nel Manchester United Solskjaer lascia fuori Dalot per Jones, ma la sorpresa principale arriva dall'attacco: al centro ci sarà Martial con Lukaku in panchina, ai suoi lati Lingard e Rashford.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Barcellona e Manchester United (andata a Old Trafford 0-1):

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho

Man United (4-3-3): De Gea; Jones, Lindelof, Smalling, Young; Fred, McTominay, Pogba; Lingard, Martial, Rashford