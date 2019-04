Di seguito le prime pagine dei giornali inglesi in vista della sfida di Champions League di questa sera fra Barcellona e Manchester United. Occhio particolare rivolto al mercato, con Marcus Rashford obiettivo dei blaugrana: "Barça pronto per il trasferimento di Rashford" scrive il Daily Express: "L'attaccante dello United e dell'Inghilterra è un obiettivo da 100 milioni di sterline". Apertura anche per il Mirror: "100 milioni di sterline" è il titolo: "Il Barça trama un incredibile assalto per Rashford. Ma Ole (Solskjaer, ndr) lo avverte: mostra di meritare una grande cifra".