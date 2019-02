Barça, Messi ancora in dubbio per il Clasico. Deciderà domani mattina

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi sarà in campo domani sera contro il Real Madrid? La domanda circola con insistenza in Spagna dalla giornata di ieri, con la Pulce del Barcellona che non si è allenato coi compagni a causa di una contrattura riportata nella sfida contro il Valencia. Per questo la presenza di Messi è in dubbio, anche se i quotidiani catalani predicano ottimismo in tal senso. Secondo il Mundo Deportivo la decisione sarà presa solo nella tarda mattinata di domani, con lo stesso Messi che parlerà coi medici e col tecnico Valverde per comunicare le proprie sensazioni.