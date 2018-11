Barça, Messi:"Il braccio sta bene. La Liga ora è apertissima"

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi ha parlato in occasione dell'evento organizzato da Marca per la consegna alla Pulce dei premi Pichichi (miglior marcatore dello scorso anno) e Alfredo Di Stefano (miglior giocatore del campionato). Queste le sue parole: "Il braccio sta bene, anche se ho ancora un po' di paura per le cadute. La Liga? E' un bene che sia più aperta che mai e così competitiva, chiunque può vincere contro chiunque".