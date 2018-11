Barça, Messi in viaggio per Milano: con l'Inter può andare in panchina

© foto di J.M.Colomo

Aggiornamenti su Lionel Messi dal portale catalano Sport. L'attaccante del Barcellona, al centro di un curioso caso (inizialmente convocato, poi rimosso dalla lista e riapparso appena pochi minuti fa) in vista della gara di Champions di domani, non ha ancora il via libera dei medici per tornare a giocare, ma è comunque partito al seguito della squadra per Milano. Questo perché Messi ha un chiaro obiettivo in mente: tornare a giocare quanto prima. Nessuno intende rischiare la Pulce, ma si aspetterà comunque la rifinitura per prendere una decisione sul suo utilizzo o meno contro l'Inter. Con Messi che dovrebbe in ogni caso accomodarsi almeno in panchina.