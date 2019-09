Nel corso di una lunga intervista a Sport, Leo Messi ha risposto a chi sostiene che il suo ruolo vada oltre il calcio giocato e che prenda decisioni anche per il club: "Sono ormai abituato a queste voci. La stessa cosa si dice anche quando gioco in Nazionale. Dicono che imponga giocatori e allenatori, o che lo fa mio papà. Sono cose a cui non dò più importanza. Io so qual è la verità, il mio ruolo. Ovviamente non comando. Sono ancora un giocatore".