© foto di Federico Gaetano

Il Barcellona ha incontrato a Milano l'entourage di Luka Jovic in occasione della sfida di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, ma non solo. Perché Mundo Deportivo fa sapere che il club catalano ha chiesto informazioni anche per André Silva, attaccante che il Milan ha ceduto al Siviglia durante la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Barça ritiene il portoghese una semplice alternativa ai nomi caldi, che sarebbero quelli di Jovic e Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Se il Siviglia non dovesse esercitare il riscatto fissato a 35 milioni di euro, allora la dirigenza catalana potrebbe tuttavia bussare alla porta del Milan per intavolare un discorso legato al classe '95 ex Porto.