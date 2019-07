Barça-Neymar. Il brasiliano scrive già agli ex compagni

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Acquisisce sempre più concretezza il possibile ritorno al Barcellona di Nemyar. Secondo quanto riportato da Marca il giocatore avrebbe addirittura già comunicato ad alcuni suoi ex compagni in catalogna il suo ottimismo circa il completamento dell'operazione. Da capire come Barça e PSG possano trovare la quadratura per un'operazione che appena due anni fa, con direzioni opposte, aveva visto lo spostamento di ben 222 milioni di euro.