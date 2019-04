© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona è a un passo dalla conquista del 26° titolo nazionale. Un traguardo che la squadra di Valverde potrebbe conquistare già sabato sera intorno alle 22.30, qualora arrivi un successo in casa contro il Levante o, ancor prima, se l'Atletico dovesse perdere al Wanda Metropolitano contro il Valladolid. Per rispetto dell'avversario, però, i responsabili della Federazione spagnola non saranno al Camp Nou per consegnare il trofeo, come già anticipato dal presidente Rubiales. Nonostante ciò, a Barcellona scatterà la festa per l'ottava vittoria negli ultimi undici campionati. Un dominio schiacciante, che verrà celebrato sobriamente, in attesa di un finale di stagione intenso, in cui i catalani punteranno al triplete. E mercoledì arriverà il Liverpool.