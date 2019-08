Barça, non decolla il rapporto Messi-Griezmann. Niente stretta di mano

Non sembra essere il più facile degli inserimenti, quello del neo-arrivato Antoine Griezmann nella rosa del Barcellona. Sopratutto per quanto riguarda il rapporto con Lionel Messi, ancora tutto da costruire ma - almeno all'apparenza - già incanalato in salita. Come testimoniano immagini televisive di ieri sera, infatti, al momento della sostituzione del francese - nel corso del memorial Gamper vinto 2-1 dai blaugrana con l'Arsenal - il fenomenale argentino si volta dall'altra parte e non porge la mano a Le Petit Diable, come fatto invece da tutti gli altri suoi compagni di squadra. Non sembrano dunque destinate a placarsi le polemiche su questo dualismo.