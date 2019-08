Barça, offerti 170 milioni per Neymar. Ancora nessun accordo con il PSG

Il Barcellona ha fatto la sua offerta per Neymar. Il club blaugrana, nell'incontro odierno, ha messo sul piatto un'offerta di 170 milioni di euro pagabili in due rate per poter riportare a casa il talento brasiliano. Al momento non è ancora stato trovato l'accordo tra le parti, ma l'incontro proseguirà anche nel tardo pomeriggio: si lavora sul trasferimento e non sul prestito del calciatore. A riportarlo è Le Parisien.