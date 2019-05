Barça, Piqué accoglie De Jong: "Stiamo invecchiando, servono giovani"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, Gerard Piqué ha parlato dell'acquisto da parte del Barcellona di Frenkie de Jong: "Gli anni passano e ci sono giocatori che hanno una certa età. Per cui arriva il momento in cui bisogna acquistare giocatori giovani ed è quello che facciamo e che faremo. De Jong ha dimostrato nel campionato olandese e soprattutto in Champions che si può misurare con i migliori. Credo che ci darà una mano la prossima settimana".