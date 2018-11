Barça, Piqué distratto a Milano: dà testata allo specchietto del pullman

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piccola disavventura per Gerard Piqué, difensore del Barcellona, appena arrivato a Milano in vista della sfida contro l'Inter. Al momento di scendere dal pullman, all'esterno dell'Hotel Melià, il calciatore blaugrana guardava a terra dando una testata allo specchietto. Un video che ha fatto immediatamente il giro del web e dei social network, in basso le immagini.