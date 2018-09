Barça, preoccupazione per Vidal. Out per la gara del Cile col Giappone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande preoccupazione in casa Barcellona per quanto riguarda le condizioni di Arturo Vidal. Il centrocampista ha dovuto abbandonare l'allenamento odierno del Cile a causa di un fastidio al ginocchio destro, cioè quello infortunato solo pochi mesi fa. La sua presenza contro il Giappone è da escludere, secondo il Mundo Deportivo, mentre non è ancora chiaro se gli sarà concesso il permesso per rientrare a Barcellona oppure no.