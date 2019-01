© foto di Imago/Image Sport

Colpo in prospettiva per il Barcellona, che ha chiuso l'acquisto in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante del San Paolo Gabriel Novaes. Il giocatore, classe 1999, si aggregherà alla squadra B dei catalani per una stagione e mezzo. Su di lui c'era anche il Siviglia, riporta Globoesporte.