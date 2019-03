© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona accelera per Luka Jovic, attaccante dell'Eintracht Francoforte (in prestito dal Benfica) seguito da tutti i top club europei. E secondo Sport l'operazione è in stato avanzato, con un ulteriore passo in avanti che potrebbe esser fatto nella giornata di lunedì. I dirigenti del Barcellona infatti seguiranno dal vivo la sfida fra Portogallo e Serbia, gara alla quale sarà presente anche l'agente di Jovic, Fali Ramadani.