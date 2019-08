Barça-PSG, concluso incontro per Neymar: no fumata bianca, ottimismo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incontro finito, ma c'è ottimismo. Secondo i media catalani, è terminato da pochi minuti il summit che ha visto protagoniste le dirigenze di Barcellona e Paris Saint-Germain. Da un lato, erano presenti Eric Abidal, Javier Bordas (ds blaugrana), il dirigente André Cury e il CEO Oscar Grau; dall'altro, Leonardo e il consigliere Djamel Bouras, non Nasser Al Khelaifi a differenza di quanto inizialmente emerso. Sul tavolo, il futuro di Neymar: il Barça ha presentato un'offerta da 170 milioni di euro , mentre i parigini avrebbero chiesto 100 milioni più Semedo e Dembelé. Tra i partecipanti all'incontro, riporta Mundo Deportivo, vi era anche Pini Zahavi, potente agente molto vicino alla famiglia di Neymar. Come detto, non vi sarebbe ancora la fumata bianca, ma da fonti del Barcellona trapelerebbe un cauto ottimismo su quello che sarebbe l'affare dell'estate.