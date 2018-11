Barça, Rabiot pronto al trasferimento. Manca ancora l'accordo

© foto di J.M.Colomo

Adrien Rabiot (23) ha detto sì al Barcellona. Lo scrive Mundo Deportivo, quotidiano catalano che aggiorna la situazione legata al centrocampista del Paris Saint-Germain. Il calciatore è in scadenza con il club francese e non ha intenzione di rinnovare, proprio per questo ha già dato la disponibilità al trasferimento in blaugrana. Al momento, tuttavia, non c'è un accordo tra il Barça e l'entourage del calciatore: a partire dal 1° gennaio, però, l'intesa potrebbe essere raggiunta e ufficializzata in vista dell'estate 2019.