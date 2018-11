Barça, Rafinha si opera il 4 dicembre. E non sarà sostituito sul mercato

Nainggolan: "Non sono un bad boy. Anche i calciatori possono fumare"

Giuseppe Rossi: "Mi alleno coi Red Bulls. Potrei giocare in MLS"

Le pagelle del Cagliari - Bene la difesa, pochi spunti in attacco

Le pagelle del Torino - Diga Meité, Soriano ancora in ombra

Meite torna e si sente, Soriano non incide: le due facce del Toro

Gattuso: "È un Milan che non muore mai"

Cragno vs. Sirigu, pari senza subire reti. Conferme positive per Mancini

Sorrentino: "Lunedì diverso, ma campionato non finito. Spiazzati da Ventura"

Valencia, Gaya: "A Torino per vincere. CR7? Ogni tiro che fa è un gol"

Spal, possibilità per Viviano: è in rottura con lo Sporting

Chievo, Pellissier: "Futuro? Non ne ho idea. Il Napoli ci ha sottovalutato"

Inter, osservatori in B per Okereke dello Spezia

Wanda Nara: "Non vedo male l'Inter in un confronto con la Juve"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 novembre

I dirigenti del Barcellona, secondo quanto riportato da Cadena SER , hanno deciso di non intervenire sul mercato a gennaio per trovare un sostituto di Rafinha . L'ex Inter si è procurato una rottura del legamento del ginocchio sinistro e sarà operato dal professor Ramon Cugat il prossimo 4 dicembre.

