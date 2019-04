© foto di Imago/Image Sport

Rafinha Alcantara, centrocampista del Barcellona ed ex dell'Inter, vede la luce in fondo al tunnel. Il brasiliano si è infortunato al legamento crociato del ginocchio a inizio dicembre e dopo l'operazione e una dura riabilitazione il rientro in campo si avvicina. Nella serata di ieri infatti il giocatore ha postato un video in cui corre e lavora sul campo alla Ciutat Deportiva, fatto che lascia immaginare un suo rientro in campo prima della fine della stagione.