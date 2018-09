© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha parlato a margine di un evento pubblico soffermandosi sulle voci di mercato estive e sulla discussione riguardante il prossimo vincitore del 'The Best': "Giocare nel Barça è la cosa migliore che possa esistere. Valverde che si è opposto alla mia cessione al PSG? Lo ringrazio, sono state importanti le sue parole. Io lo ripagherò dando tutto in ogni singolo allenamento. La sconfitta dell'anno scorso contro la Roma? Dopo tanti mesi posso dire che avremmo fatto le cose in altro modo. Da quella partita abbiamo imparato tanto e non ripeteremo certi errori. The Best? Se c'è un premio individuale che non può vincere Messi, deve riceverlo Modric".