Barça, Rakitic: "Vorrei battere il Liverpool 5-0. Ma è quasi impossibile"

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic presenta in conferenza stampa la gara di domani contro il Liverpool, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions: "Poter giocare una semifinale di Champions dopo aver vinto la Liga è bello, ci dà grande fiducia. La squadra sta bene e ha voglia di vincere con la consapevolezza che il meglio deve ancora venire".

Obiettivo vittoria finale? "Non pretendiamo di vincere per forza la Champions, vogliamo goderci quel che resta di questa stagione. Ovviamente c'è pressione e lo percepiamo, ma come ho già detto siamo in fiducia e proveremo a vincere tutto per fare una stagione perfetta. Vogliamo arrivare alla finale di Madrid e abbiamo una voglia indescrivibile di riuscire nel nostro intento".

La carica di Messi? "Tutti siamo pronti a seguire il cammino che indica il nostro capitano. Ha vinto tantissimo ma ha ancora una voglia matta. Poter seguire il numero uno del mondo è un privilegio".

Il pensiero di Klopp che crede che il Camp Nou sia solo uno stadio e non un tempio del calcio? "E' per togliere un po' di pressione dalle spalle dei suoi giocatori. Rispetto la sua opinione, ma io ho giocato al Camp Nou da rivale e posso dire che è diverso dagli altri stadi".

Quale risultato vorrei dalla gara di domani? "Vincere ovviamente. L'ideale sarebbe vincere 5-0, ma capisco che sarà complicato. Dobbiamo segnare e restare equilibrati cercando di non subire gol".

Il mio momento personale? "Non mi sono mai sentito così bene, sono in un momento perfetto della mia carriera. L'esperienza del Mondiale mi hha aiutato in questa stagione, sono migliorato sotto diversi punti di vista e sento la fiducia di compagni, allenatore e tifosi e per questo voglio continuare così".

Cosa penso di Klopp? "Lo rispetto. Le sue squadre sono sempre preparate e ordinate. Cercheremo di imporre il nostro ritmo e di tenerli più lontano possibile dalla nostra area".

Come si ferma il Liverpool? "Ogni squadra ha il proprio modo di giocare. Non dobbiamo certo spiegare quali sono le qualità di Salah e compagnia. Noi però ci concentriamo su noi stessi e sulla strategia di gioco che porteremo in campo".

Futuro al Barcellona? "Io mi sento bene qui. Sento il calore della gente, aspetto importantissimo per quanto mi riguarda. Sono tranquillo e mi sto godendo ogni momento. Per me non esiste un posto migliore di Barcellona".