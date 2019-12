Barça-Real, Casemiro: "Bastavano 30 secondi ieri per il VAR su Varane"

Intervistato in zona mista dopo Barcellona-Real Madrid, il centrocampista dei blancos Casemiro è tornato sul doppio rigore negato a Varane: "Siamo arrabbiati, l'arbitro doveva rivedere le due giocate in area insieme al VAR. Ci volevano 30 secondi per capire se il rigore andava fischiato o meno. Noi in campo abbiamo visto chiaramente che c'era. Ieri sera abbiamo totalmente dominato il gioco al Camp Nou e avremmo quindi meritato di vincere". A riportarlo è Bernabéu Digital.