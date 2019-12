Incidenti a Barcellona, ieri sera, a margine del Clásico. Il rinvio di due mesi della partita non è infatti stato sufficiente per evitare problemi di ordine pubblico, visto che fuori dallo stadio - proprio mentre Barça e Real Madrid pareggiavano 0-0 - si sono registrati forti scontri tra la Polizia e alcuni gruppi indipendentisti catalani. Tanto che, come riporta oggi Marca, i feriti sarebbero almeno 60 con ben 10 persone arrestate.