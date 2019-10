Barça-Real, LaLiga chiede di giocare il Clasico il 4 dicembre

© foto di J.M.Colomo

Real Madrid e Barcellona hanno chiesto, con un comunicato congiunto, di giocare il Clasico il prossimo 18 dicembre. LaLiga non è della stessa idea, ed ha chiesto alla federazione spagnola di giocare la sfida in un'altra data: "Chiediamo alla RFEF di fissare la data del Clasico il prossimo 4 dicembre 2019, indipendentemente delle opinioni dei club, perché LaLiga ha la responsabilità di massimizzare le entrate ottenute dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della competizione", si legge su AS.