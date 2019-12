Barça-Real, il Clásico inizia... in albergo: squadre nello stesso hotel

© foto di J.M.Colomo

Real Madrid e Barcellona alloggeranno casualmente nello stesso hotel prima del Clásico di mercoledì sera: al "Princesa Sofía" di Barcellona, a poco più di 500 metri dal Camp Nou. Una scelta che permetterà alle due squadre di non restare bloccate nel corteo indipendentista previsto per la stessa sera del match. Barça-Real, dunque, inizierà molto probabilmente già nei corridoi dell'albergo. Lo riporta As.