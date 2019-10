Barça-Real, ministro dell'Interno spagnolo: "Nessuno ha chiesto il rinvio"

Fernando Grande-Marlaska, ministro dell'Interno del governo spagnolo, ha assicurato a RAC1 di non aver chiesto il rinvio della partita tra Barcellona e Real Madrid a causa dei disordini e dei possibili scontri per le proteste contro gli arresti di alcuni leader dei movimenti indipendentisti catalani: "Il ministero non ha chiesto il rinvio della partita, abbiamo i mezzi necessari per garantire la sicurezza in qualsiasi momento si voglia far svolgere la gara. La responsabilità di scegliere spetta alla Federazione o comunque ai club".