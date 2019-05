© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stata una stagione da ricordare per Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano non ha reso secondo le aspettative con la maglia del Barcellona e il club catalano sta valutando la bontà dell'investimento operato nel gennaio del 2018, quando strappò il giocatore al Liverpool per la cifra record di 160 milioni. L'ambientamento dell'ex Inter è stato molto complicato e non ha certamente agevolato le sue prestazioni: sono solo 11 i gol realizzati in 53 presenze.

Prezzo proibitivo - È chiaro che i blaugrana non vogliano perderci da un'eventuale cessione, ma sono pochissimi i club ad avere un potere contrattuale tale da potersi permettere un acquisto del genere. Secondo Cadena Ser, l'unico a mostrare un reale interesse per Coutinho è stato il Chelsea, che però attende la decisione del TAS in merito al divieto/veto imposto dalla FIFA sul mercato in entrata.