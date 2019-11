© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Battere lo Slavia Praga vorrebbe dire per il Barcellona mettere più di un piede negli ottavi di finale di Champions League. Della sfida contro i cechi in programma domani al Camp Nou ha parlato oggi in conferenza Nelson Semedo: "Sappiamo l'importante della partita e vogliamo vincere a tutti i costi. Per questo non vediamo l'ora di scendere in campo e affrontare una sfida così complicata. La Champions League è una competizione che non riserva mai gare semplici, ma noi siamo il Barcellona e vogliamo vincere, soprattutto in casa nostra. Siamo in corsa per il titolo in tutte le competizioni a cui prendiamo parte e vogliamo vincerle. Dobbiamo pensare di gara in gara e continuare il nostro percorso di crescita".